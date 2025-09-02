Die US-Märkte sind tiefrot in den Monat September gestartet. Alle drei Leitindizes schlossen mit Verlusten. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und teils stark fallende Technologieaktien belasteten. Allerdings gab es auch Ausnahmen wie Pespico und United Therapeutics.Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,9 Prozent auf 45.156 Punkte. Damit entfernte sich der Dow wieder etwas von dem vor kurzem erreichten Rekordhoch von knapp 45.758 Zählern. Am Montag waren die US-Börsen wegen eines Feiertags ...Den vollständigen Artikel lesen ...
