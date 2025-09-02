ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef Jürgen Esser auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Fokus des Lebensmittelkonzerns liege auf einem schnelleren Wachstum als dem des Marktes, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ und dank der Produktpalette solle unter dem Strich mehr Geld verdient werden./bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
© 2025 dpa-AFX-Analyser