Proteintech, ein weltweit führender Anbieter von Antikörpern und Life-Science-Lösungen, gab heute die Einführung von Able AI bekannt, einem einzigartigen Tool für künstliche Intelligenz, das ab sofort auf ptglab.com verfügbar ist.

Aus der Vielzahl potenzieller Produkte die am besten geeigneten Antikörper zu finden, ist eine Herausforderung. Able hilft Wissenschaftlern dabei, den richtigen Antikörper für ihre Forschungszwecke zu finden, und stellt ihnen gleichzeitig alle relevanten Informationen und das dazugehörige wissenschaftliche Wissen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet es detaillierte Anleitungen zu produktspezifischen Versuchsverfahren, wodurch sich der Zeitaufwand für die Planung und Produktauswahl erheblich reduziert.

Diese Veröffentlichung folgt auf die erfolgreiche Einführung des 3D-Epitop-Mappings durch Proteintech Anfang dieses Jahres, das Forschern durch experimentelle und KI-gestützte Modellierung neue Möglichkeiten zur Visualisierung von Antikörperbindungsstellen eröffnet hat. Diese Fähigkeit reduziert Spekulationen und Trial-and-Error-Verfahren und ermöglicht es Wissenschaftlern, Experimente besser zu konzipieren und Produkte mit größerer Präzision zu entwickeln.

"Able stellt die nächste Phase unserer Mission dar, Wissenschaftler zu stärken", sagte Dr. Jason Li, CEO von Proteintech. "Aufbauend auf dem Erfolg unserer 3D-Epitop-Mapping-Plattform liefert Able maßgeschneiderte Produktempfehlungen und Unterstützung bei der Versuchsplanung, sodass sich Forscher stärker auf ihre bahnbrechenden Entdeckungen konzentrieren können. Proteintech ist bestrebt, die Grenzen in der Welt der Reagenzien zu erweitern, um eine bessere Wissenschaft und einen besseren Service für jeden Kunden zu ermöglichen.

Able ist ab sofort verfügbar und kann kostenlos unter ptglab.com oder direkt unter www.ptglab.com/Able genutzt werden.

Über Proteintech

Die 2001 gegründete Proteintech Group Inc. ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen, Nanokörpern und Immunoassays. Proteintech verfügt über das größte firmeneigene Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, die zwei Drittel des menschlichen Proteoms abdecken. Proteintech bietet Antikörper, Proteine und Immunoassays für verschiedene Forschungsbereiche mit über 300.000 genannten Produkten an. Darüber hinaus produziert Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die human exprimiert werden, bioaktiv sind und cGMP-Qualität aufweisen. Die Standorte von Proteintech sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter ptglab.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250902207598/de/

Contacts:

Katie Bellows

katie@ptglab.com

Tel.: 312-455-8498