Die Übernahme wird das Fondsverwaltungsgeschäft von SS&C in Südafrika ausbauen

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Übernahme von Curo Fund Services bekannt, einem führenden südafrikanischen Anbieter von Lösungen für die Fondsverwaltung, der aus einem Joint Venture zwischen Sanlam und Old Mutual hervorgegangen ist. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die südafrikanische Wettbewerbskommission. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben.

Curo Fund Services verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 3 Billionen Rand (170,4 Milliarden US-Dollar) und betreut Sanlam, Old Mutual sowie institutionelle Drittkunden. Nach Abschluss der Übernahme werden rund 300 Mitarbeiter zum SS&C-Team in Kapstadt wechseln. Curo Fund Services setzt bereits verschiedene Technologien von SS&C für die Fondsbuchhaltung und das Asset Servicing ein.

Die Transaktion wird keine Auswirkungen auf die bestehenden Vereinbarungen zur Kundenverwaltung von Curo haben. Die globale Reichweite und Expertise von SS&C werden aber bessere Lösungen und einen optimierten Service möglich machen. Alle Parteien möchten einen möglichst reibungslosen Übergang gewährleisten.

"Curo bringt enge Kundenbeziehungen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich Dienstleistungen mit", so Bill Stone Chairman und CEO, SS&C "Gemeinsam werden wir Versicherern, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern in der Region mehr Effizienz, datengestützte Erkenntnisse und integrierte Dienstleistungen bieten können."

Als unabhängiges Unternehmen im Besitz von SS&C wird Curo Teil der Global Investor Distribution Solutions (GIDS)-Gruppe unter der Leitung von Nick Wright. Dank der weiterhin gegebenen Unabhängigkeit profitieren südafrikanische Kunden vom Zugang zu einem global agierenden Technologie- und Dienstleistungsanbieter, der ihnen mehr Neutralität, Innovation und Flexibilität bietet. In Kombination mit der Kompetenz von SS&C in den Bereichen Automatisierung, Daten und operative Abläufe ist Curo bestens positioniert, um sein Angebot im Bereich Fondsverwaltung zu erweitern, seinen Marktanteil zu vergrößern und sein Wachstum in Südafrika und auf dem afrikanischen Kontinent zu beschleunigen.

"Wir sind stolz darauf, Teil der SS&C-Familie zu werden", so Lionel Vice CEO von Curo Fund Services "Durch diese Partnerschaft können wir unsere Innovationsprozesse beschleunigen, unseren Kunden eine robustere und umfassendere Palette an Lösungen anbieten und dabei unsere Geschäftstätigkeit weiter ausbauen. Die globale Expertise von SS&C, ihr Engagement für exzellenten Service und ihr Fokus auf die Entwicklung des lokalen Marktes stimmen genau mit den Zielen und der Vision von Curo überein."

Über Curo

Curo Fund Services ist ein in Südafrika ansässiger Fondsverwalter, der für zahlreiche Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche Vermögenswerte in Höhe von über 3 Billionen Rand verwaltet. Curo, das über fundierte Branchenkenntnisse verfügt und auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der operativen Umsetzung verweisen kann, bietet Vermögensverwaltern, Anlageplattformen und institutionellen Anlegern ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Anlegerverwaltung und regulatorische Berichterstattung.

Über SS&C Technologies

SS&C bietet weltweit Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Branche an. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Büros auf der ganzen Welt. Über 22.000 Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Unternehmen, sowohl die größten Konzerne der Welt als auch kleine und mittelständische Unternehmen, vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

