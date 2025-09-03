Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die BMNR-Investorenpräsentation führt Sie durch "The Alchemy of 5%"BitMine Crypto + Cash Holdings im Wert von 8,98 Mrd. USD, darunter 1,87 Mio. ETH-TokenBitMine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das "Unternehmen") gab heute die Veröffentlichung der neuesten Investorenpräsentation mit dem Titel "The Alchemy of 5%" (Die Alchemie der 5 %) auf seiner Website sowie der monatlichen Videoserie "The Chairman's Message" (Die Botschaft des Vorsitzenden) für August bekannt."Die Videoreihe "Chairman's Message" wird von Thomas "Tom" Lee, Chairman von BitMine und Mitbegründer von Fundstrat, moderiert und wurde entwickelt, um Investoren über die langfristigen Vorteile von Ethereum zu informieren und Einblicke in die ETH-Treasury-Strategie des Unternehmens zu geben. Die Investorenpräsentation mit dem Titel "The Alchemie of 5%" begleitet das Video."In dieser neuesten Botschaft diskutieren wir, wie das Jahr 2025 und das SEC-Projekt Crypto sowie der GENIUS Act eine jahrzehntelange Chance für Ethereum und ETH schaffen, ähnlich wie die Transformation, die an der Wall Street nach der offiziellen Abkehr des US-Dollars vom Goldstandard im Jahr 1971 zu beobachten war. Während viele Anleger 1971 Gold kauften, wurde die eigentliche Chance erst durch die massiven Innovationen erkannt, die Wall Street in den Jahrzehnten nach 1971 hervorbrachte. Derselbe Superzyklus findet heute bei Ethereum statt", sagte Tom Lee, Chairman von BitMine.Sowohl die "Chairman's Message" als auch die Investorenpräsentation sind auf der Website verfügbar: https://bitminetech.io/investor-relations/Außerdem gab BitMine heute bekannt, dass es Kryptowährungen und Bargeld im Wert von 8,98 Mrd. USD besitzt. Zum 31. August um 17:00 Uhr ET umfassten die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 1.866.974 ETH zu einem Preis von 4.458 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in Höhe von 635 Mio. USD.BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltungen und die Nummer 2 unter den globalen Vermögensverwaltungen, hinter Strategy Inc. (MSTR), die 629.376 BTC im Wert von 71 Mrd. USD besitzt.BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den darauffolgenden sieben Wochen hat das Unternehmen viele wichtige Meilensteine erreicht.Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold."Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades der nächsten 10 bis 15 Jahre sein wird", so Lee weiter. "Der Einstieg der Wall Street und der KI in die Blockchain dürfte zu einer tiefgreifenden Transformation des heutigen Finanzsystems führen. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt."BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 2,3 Mrd. USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 24. August 2025) und rangiert damit unter 5.704 in den USA notierten Aktien auf Platz 22, hinter Costco (Platz 21) und vor JPMorgan (Platz 27) und Marvel Technologies (Platz 23) (statista.com und Fundstrat-Studie).Das Unternehmen hat kürzlich eine Unternehmenspräsentation veröffentlicht, die Sie hier finden können: https://bitminetech.io/investor-relations/Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte an unter: https://bitminetech.io/contact-us/Informationen zu BitMine BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen liegt, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen erworben wurden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Niedrigkosten-Energieregionen in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrinternZukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Fortschritts und der Erreichung der Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov einsehbar. BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-gibt-veroffentlichung-der-investorenprasentation-fur-august-und-neueste-videobotschaft-von-tom-lee-chairman-bekannt-302544416.htmlPressekontakt:MEDIENKONTAKT: Marcy Simon,Marcy@agentofchange.com,+19178333392Original-Content von: BitMine Immersion Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180624/6109642