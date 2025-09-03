Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt gemessen am Handelsvolumen, hat am 27. August 2025 den global mit Spannung erwarteten Hauptwettbewerb der World Series of Trading (WSOT) 2025 gestartet, wie in einem offiziellen Livestream bekannt gegeben wurde. Dies folgt auf eine zehntägige Vorbereitungsphase, in der Trader 670.000 US-Dollar an Prämien unter sich aufteilten, nachdem ein Handelsvolumen von 78 Milliarden US-Dollar generiert worden war. Das Rennen um den Gesamtpreispool in Höhe von 8 Millionen US-Dollar für den Hauptwettbewerb läuft bis zum 15. September 2025 und stellt einen entscheidenden Moment für Trader weltweit dar, der ihre Zukunft im Kryptobereich neu schreiben und gestalten kann.WSOT Hauptwettbewerb: Nie dagewesene Größe und TransformationDer Livestream mit dem Titel WSOT 2025: The Ultimate Trading Showdown Starts Now (https://www.bybit.com/en/press/live/wsot-2025-official) (WSOT 2025: Der ultimative Trading Showdown beginnt jetzt) ist Teil der WSOT 2025-Livestream-Reihe (https://www.bybit.com/en/press/topic/wsot-2025), die sich in mehreren Sprachen an ein globales sowie regionales Publikum richtet. An der Session nahmen die Gastredner Dusty BC, Krypto-Trader und KOL, Alex Marzell, Krypto-Trader und Investor, sowie Sam, CEO von Tealstreet, teil.Im Livestream verrieten die Organisatoren, dass die Bybit WSOT 2025 mit über 1.400 kampfbereiten Squads zum Ende der Pre-Heat-Phase alle bisherigen Teilnehmerrekorde gebrochen hat. Über 350.000 Teilnehmer hatten sich angemeldet, mehr als das Vierfache der Gesamtzahl der Teilnehmer im Jahr 2024. Die Transformation der WSOT 2025 konzentriert sich auf die Beseitigung traditioneller Barrieren, die das wettbewerbsorientierte Trading auf kapitalstarke Teilnehmer beschränkt haben. Der Wettbewerb steht nun Händlern bereits ab 100 US-Dollar offen und schafft damit die inklusivste Handelsplattform ihrer Art in der Geschichte der Kryptowährungen.Der Hauptwettbewerb der Flaggschiffveranstaltung ist der Squad Showdown mit einem Preispool von 3,76 Millionen US-Dollar, während der Individual Showdown einen noch größeren Preispool von 4,4 Millionen US-Dollar für alle Arten von Tradern bietet.Auszeichnung von Spitzenleistungen im Trading auf mehreren EbenenMit umfassenden Unterstützungssystemen, die Bildungsressourcen, Community-Engagement und professionelle Trading-Infrastruktur umfassen, setzt die WSOT 2025 neue Maßstäbe für das, was im Bereich des kompetitiven Tradings auf globaler Ebene erreicht werden kann.Die WSOT 2025 bietet Tradern noch nie dagewesene Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Formaten unter Beweis zu stellen. Das vierstufige System gewährleistet einen fairen Wettbewerb unabhängig von der Kapitalgröße, während regionale Wettbewerbe in neun Gebieten es den Händlern ermöglichen, innerhalb ihrer geografischen Communities zu konkurrieren.Der Wettbewerb leistete auch Pionierarbeit bei der Integration des dezentralen Tradings durch die erste Onchain Wave auf Solana, bei der BBSOL- und USDC-Prämien im Wert von über 1 Million US-Dollar zu gewinnen waren. Vom 18. August bis zum 15. September vereint die WSOT Onchain Wave zentralisierte und dezentralisierte Trader auf einem einzigen Leaderboard durch strategische Partnerschaften mit führenden Solana-Ökosystemprojekten wie xStocks, Sanctum, DeFiTuna, Sonic SVM, CUDIS und Fragmetric.Der Branchenveteran Dusty BC betonte das transformative Potenzial des Wettbewerbs: "Zum ersten Mal konzentrieren wir uns auf kleinere Trader im Bereich von 100 US-Dollar, da dies unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, die zuvor nicht verfügbar waren."Der Wettbewerb nimmt unter außergewöhnlich dynamischen Marktbedingungen an Fahrt auf. Der Krypto-Trader Alex Marzell stellte fest, dass "wir die höchsten Google-Suchtrends für Altcoins und das höchste Trading-Volumen der letzten vier bis fünf Jahre beobachten", während Marktanalysen auf eine starke Dynamik bis zum vierten Quartal 2025 hindeuten.Die Kombination aus verbesserter Zugänglichkeit, Rekord-Preispools und einer optimistischen Marktstimmung positioniert die WSOT 2025 als ein bedeutendes Event im Bereich des kompetitiven Tradings von Kryptowährungen. Das Thema "Rewrite and Reshape" (Neuschreiben und Neugestalten) des Wettbewerbs spiegelt dessen Mission wider, die Herangehensweise von Tradern weltweit an Wettbewerbsfähigkeit zu transformieren und Wege zum Erfolg zu schaffen, die bisher nur einer Elite vorbehalten waren.Sowohl für Teilnehmer als auch für Krypto-Enthusiasten hat die WSOT eine Reihe von Livestreams nach Themen und Regionen zusammengestellt, die eine kostenlose Plattform und Research-Ressourcen bieten, die von den besten der Branche präsentiert werden. Von Investmenttheorien (Mandarin) (https://www.bybit.com/en/press/live/wsot-3-zh) über das Trading-Playbook (https://www.bybit.com/en/press/live/wsot-strategy-1) erfahrener Trader und herausragende Leistungen im Bereich Web3 durch die besten Entwickler auf Solana (https://www.bybit.com/en/press/live/wsot-dex) bis hin zu den Überlegungen eines WSOT-Veterane (https://www.bybit.com/en/press/live/wsot-strategy-3)n: Die WSOT 2025-Livestream-Reihe (https://www.bybit.com/en/press/topic/wsot-2025) würdigt die Trading-Community und Web3-Visionäre auf der ganzen Welt.Geschichte schreiben mit der WSOT 2025Mit einem Gesamtpreisgeld von 10 Millionen US-Dollar ist die WSOT 2025 einer der lukrativsten Wettbewerbe der Branche, der darauf abzielt, die Wettbewerbslandschaft im Trading neu zu gestalten. Die Kombination aus verbesserter Zugänglichkeit, Rekord-Preispools und einer optimistischen Marktstimmung macht die WSOT 2025 zu einem entscheidenden Moment für das wettbewerbsorientierte Trading von Kryptowährungen. Die Mission des Wettbewerbs, "Rewrite and Reshape" (Neuschreiben und Neugestalten), zielt darauf ab, die Regeln des Tradings zu transformieren.Es gelten Beschränkungen und Benutzeranforderungen. Die vollständigen Regeln und Bedingungen finden Nutzer unter: WSOT 2025 (https://announcements.bybit.com/article/-wsot-2025-squad-leader-mastery-program-is-on-the-way--blt8c4c758f8a46ae7f/).Bybit / TheCryptoArk /WSOT2025Informationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. 