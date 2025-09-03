DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.00 Uhr 37,0 Punkte auf 23.608,0. In den Handel gegangen war er mit 23.665,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.683,0 und das Tagestief bei 23.593,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 290 Kontrakte.
September 03, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)
