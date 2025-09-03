DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:
=== + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Argenx - Deutsche Bank - Siemens Energy HERAUSNAHME - Nokia - Pernod Ricard - Stellantis + STOXX-50 AUFNAHME - BBVA - Rheinmetall HERAUSNAHME - BASF - Mercedes-Benz + STOXX-600 AUFNAHME - Abivax - Camurus - Flatexdegiro - Fraport - Nordex - Unicaja Banco - Zegona Communications HERAUSNAHME - Banca Popolara di Sondrio - Carl Zeiss Meditec - Computacenter - Embracer Group - Gerresheimer - Redcare Pharmacy - Verallia ===
