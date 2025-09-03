© Foto: Young Ho - Sipa USADie Schweizer Großbank UBS hält den aktuellen Kursrückgang der Aktie von Deckers Outdoors für eine Kaufgelegenheit.In einer Mitteilung vom Freitag Analyst Jay Sole bekräftigte seine Empfehlung "Kaufen" und setzte das Zwölf-Monats-Kursziel auf 158 US-Dollar. Damit ergibt sich aus seiner Sicht ein Aufwärtspotenzial von circa 30 Prozent: Die Aktie des US-Schuhherstellers hat seit Jahresbeginn um die 40 Prozent verloren. Sole erklärte, dieser Rückgang könne für Investoren ein attraktives Einstiegsniveau darstellen. "Wir sehen eine sehr gute Gelegenheit, Aktien eines Wachstumsunternehmens zu kaufen, das derzeit vom Markt deutlich unterbewertet ist", schrieb er. Besonders optimistisch zeigt sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
