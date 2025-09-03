DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PAYPAL - Blockierte Zahlungen in Milliardenhöhe, Chaos bei Verbrauchern und Ärger mit den Banken: Die Sicherheitspanne beim US-Zahlungsdienstleister Paypal vor knapp anderthalb Wochen hat die gesamte Bankenbranche durchgeschüttelt. Zwar sind offiziell alle Probleme beseitigt. Doch im Nachgang droht nun der Streit zwischen den Geldhäusern in Deutschland und Paypal zu eskalieren. So haben Sparkassen nach SZ-Informationen schon vergangene Woche einen Brandbrief an die Bundesbank und die Europäische Zentralbank geschrieben. Darin beklagen die Geldhäuser, dass Paypal die Probleme der vergangenen Tage gegenüber Kunden so dargestellt habe, als würden diese aufseiten der Kreditinstitute liegen. Dabei sei die Unterstützung von Paypal bei der Beseitigung des Problems "leider unzureichend" gewesen. (Süddeutsche Zeitung)

DOCMORRIS - Die rückläufige Zahl der Apotheken in Deutschland ist dem Chef der Online-Apotheken Doc Morris zufolge nicht auf die zunehmende Lust der Deutschen auf Arzneibestellungen im Internet zurückzuführen. Doc-Morris-Chef Walter Hess betonte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Anteil der EU-ausländischen Online-Apotheken am Medikamentenumsatz in Deutschland liege etwa seit 2010 bei einem Prozent. "Von daher ist der Rückgang der Apotheken in Deutschland wirklich ein Thema der Apotheken selbst - und sicher nicht eines der Online-Apotheken", so Hess. (Funke Mediengruppe)

