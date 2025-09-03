Vor dem Hintergrund wachsender globaler Spannungen hat der chinesische Präsident Xi Jinping bei der größten Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs eindringlich vor einer Entscheidung zwischen "Frieden oder Krieg" und "Dialog oder Konfrontation" gewarnt. US-Präsident Donald Trump schoss indes auf Truth Social gegen Xi und wittert eine Verschwörung gegen die USA. Bei der Parade auf dem Tiananmen-Platz in Peking zeigte Chinas nicht nur modernste, einheimisch produzierte Waffensysteme, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär