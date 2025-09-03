Anzeige
Mittwoch, 03.09.2025
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
Dow Jones News
03.09.2025 07:15 Uhr
158 Leser
MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Gute Konjunkturdaten gehen unter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts. Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heißt es.

Der japanische Nikkei-225-Index verliert 0,6 Prozent auf 42.061 Punkte. Der weiter nachgebende Yen sorgt dabei vor allem bei Aktien exportstarker Unternehmen für etwas Unterstützung. In Shanghai (-1,0%) und in Hongkong (-0,5%) hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.

Schlusslicht ist bislang der australische Aktienmarkt mit einem Minus von 1,5 Prozent. Zwar zeigt das BIP, dass die australische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist; die Anzeichen für die Stärke der australischen Wirtschaft, insbesondere bei den Verbraucherausgaben, dämpften jedoch die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank, sagen Marktteilnehmer. "Die Belebung der Inlandsnachfrage erhöht das Risiko, dass die RBA ihre Politik nicht so aggressiv lockert, wie wir es vorhersagen", so die Analysten von Capital Economics. Außerdem zeigten australischen Einkaufsmanagerindex ebenfalls ein starkes Wachstum.

Lediglich Seoul entzieht sich der Abwärtstendenz, dort steigt der Kospi um 0,3 Prozent. Im Handel wird auf besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten im zweiten Quartal verwiesen.

Ein Profiteur der verschlechterten Stimmung an den Börsen ist das Gold, das weitere Rekordhochs erreicht. Im Tageshoch kostete das Edelmetall schon knapp 3.550 Dollar je Feinunze.

Der Widerruf der US-Genehmigung für Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), wichtige Ausrüstung an seinen chinesischen Standort zu liefern, belastet die Aktie kaum. Sie gibt um 0,4 Prozent nach. 

Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.770,40    -1,5%    +9,4%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    42.060,94    -0,6%    +5,8%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.182,38    +0,3%   +32,6%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.820,98    -1,0%   +15,6%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.378,86    -0,5%   +27,7%    10:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Di, 09:27  % YTD 
EUR/USD           1,1625    -0,1   1,1642   1,1678 +13,1% 
EUR/JPY           173,10     0,2   172,72   173,19  +5,8% 
EUR/GBP           0,8699     0,1   0,8693   0,8679  +4,5% 
GBP/USD           1,3364    -0,2   1,3393   1,3455  +8,3% 
USD/JPY           148,90     0,4   148,36   148,31  -6,4% 
USD/KRW          1.393,81    -0,1  1.395,81  1.393,45  -5,6% 
USD/CNY           7,1149     0,1   7,1091   7,1149  -1,4% 
USD/CNH           7,1447     0,1   7,1380   7,1451  -2,7% 
USD/HKD           7,8059    -0,0   7,8062   7,8044  +0,4% 
AUD/USD           0,6519     0,0   0,6518   0,6523  +5,9% 
NZD/USD           0,5860    -0,1   0,5863   0,5869  +5,5% 
BTC/USD         111.103,00    -0,1 111.194,15 110.234,20 +13,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          65,43    65,59    -0,2%    -0,16  -9,5% 
Brent/ICE          68,90    69,14    -0,3%    -0,24  -8,9% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.532,16  3.530,15    +0,1%    +2,01 +32,5% 
Silber            40,71   40,925    -0,5%    -0,22 +42,8% 
Platin          1.204,49  1.208,53    -0,3%    -4,04 +36,9% 
Kupfer            4,59    4,57    +0,4%    0,02 +11,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hru

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 00:39 ET (04:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
