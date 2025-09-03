© Foto: SOPA Images - Sipa USAZscaler übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Die Aktie steigt deutlich. Treiber sind Cloud-Sicherheit, KI-Produkte und die Übernahme von Red Canary.Die US-amerikanische Cybersicherheitsfirma Zscaler konnte im vierten Fiskalquartal erneut überzeugen. Gewinn, Umsatz und Auftragseingänge übertrafen die Prognosen, und auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr liegt über den Erwartungen. Anleger reagierten prompt: Nach Börsenschluss sprang die Aktie laut Bloomberg zwar zeitweise um elf Prozent, pendelte sich dann jedoch wieder bei einem Plus von knapp einem Prozent ein. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 0,89 US-Dollar zu, wie …Den vollständigen Artikel lesen ...
