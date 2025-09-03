Berlin (ots/PRNewswire) -Zu den Highlights gehören die äußerst vielseitige modulare Projektionsplattform ZIP und die audiozentrierte BOOM-Serie; Live-Demos in Halle H21, Stand H21-111.Aurzen, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, gab heute bekannt, dass es sein umfassendes Produkt-Ökosystem auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September vorstellen wird. Presse und Besucher sind zu Live-Demonstrationen in der Messe Berlin, Halle H21, Stand H21-111, eingeladen.Im Mittelpunkt der Präsentation von Aurzen stehen drei verschiedene Produktfamilien: das hyperportable modulare ZIP-Ökosystem, die hochwertige BOOM-Serie mit integrierter Audiofunktion und die funktionsreiche, preisgünstige EAZZE-Serie. Zusammen stehen sie für das Engagement von Aurzen, eine perfekte Projektionslösung für jeden Nutzer zu schaffen, vom digitalen Nomaden bis zum Heimkino-Enthusiasten.Die ZIP-Familie: Eine modulare TaschenprojektionsplattformDas Vorzeigeprodukt ZIP-Ökosystem von Aurzen definiert mobiles Entertainment mit seinem einzigartigen modularen Design neu und ermöglicht es Benutzern, ihr perfektes tragbares Setup zusammenzustellen. Das komplette ZIP-Ökosystem wird auf der IFA 2025 zum ersten Mal vorgeführt.- Der ZIP-Projektor: Ein ultrakompakter 720p-HD-Projektor mit Time-of-Flight-Autofokus und Trapezkorrektur für sofortige, perfekte Pop-up-Vorführungen an jedem Ort.- Nahtloses Streaming und Gaming: Der CastPlay-C Dongle bietet Plug-and-Play-Funktionalität, DRM-zertifiziertes Streaming von Netflix, Disney+ und anderen Anbietern und spiegelt eine Nintendo Switch mit Pass-Through-Ladefunktion.- Projekt Überall: Die innovative Saugnapfhalterung lässt sich an jeder glatten Oberfläche befestigen, während der Akku-Ständer die Laufzeit verlängert und einen stabilen Stand für ein wirklich mobiles Kino bietet.- Sofortbildschirm: Das ScreenPlay Portable A3 Display ist ein leichter, faltbarer 16:9-Bildschirm, der sich in Sekundenschnelle aufbauen lässt.Die BOOM-Serie: Premium-Audio trifft auf leistungsstarke ProjektionDie BOOM-Serie integriert High-Fidelity-Audio direkt in einen leistungsstarken Projektor, sodass keine externen Soundbars mehr erforderlich sind.- BOOM mini: Bietet ein Kinoerlebnis mit nativer 1080p-Auflösung, extrem niedriger Latenz von 50 ms für Spiele und leistungsstarken integrierten 2x10-W-Dolby-Audio-Lautsprechern. Die transparente Rückseite gibt den Blick auf die leistungsstarken Lautsprecher frei und verleiht dem beeindruckenden Klangerlebnis eine visuelle Dimension.- BOOM air: Verfügt über ein von Suchscheinwerfern inspiriertes Design mit 300 ANSI-Lumen, integriertem Google TV und 10 W Dolby Audio. Beide Modelle haben einen 110°-Kardanständer für eine einfache, außermittige Bildausrichtung. BOOM air verfügt über einen sichtbaren Lautsprecher auf der Rückseite.Die Serie EAZZE: Funktionsreiche Projektion ohne hohen PreisAurzen macht mit seiner EAZZE-Serie Spitzentechnologie für jedermann zugänglich. Ein Highlight ist der D1R Cube (erhältlich ab September 2025), der weltweit erste Projektor mit Roku-Betriebssystem, der Streaming-Komfort in kompakter Form bietet. Weitere Modelle sind der leistungsstarke D1 Max (950 ANSI-Lumen, Google TV) und das Einstiegsmodell D1G, das Autofokus und automatische Trapezkorrektur in einem erschwinglichen Paket vereint.- D1 Max (erhältlich im 4. Quartal 2025): 950 ANSI-Lumen, native 1080p-Auflösung, Kontrastverhältnis 1.500:1, Autofokus und Trapezkorrektur, Karaoke-Modus, 2 GB RAM, 16 GB Speicher, Google TV OS und zwei 8-W-Lautsprecher.- D1R Cube mit Roku-Betriebssystem (erhältlich ab September 2025): Der Aurzen Roku TV Smart-Projektor ist der weltweit erste Projektor mit Roku-Betriebssystem. Zu den einzigartigen Funktionen gehören eine intuitive Roku-Fernbedienung und die Möglichkeit zur Erweiterung des drahtlosen Audiosystems, sodass Benutzer Roku Wireless Streambars oder Roku Wireless Speakers koppeln können, um einen kinogleichen Klang zu erzielen.- D1G: Integriertes Google TV, Autofokus und automatische Keystone-Korrektur - und das alles zu einem erschwinglichen Preis.Die drei unterschiedlichen Produktfamilien - das extrem tragbare ZIP, das audioorientierte BOOM und das preisgünstige EAZZE - wurden entwickelt, um für jeden Lebensstil und jedes Budget ein spezielles Erlebnis zu bieten. Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass Aurzen eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Nutzer hat, unabhängig davon, ob dieser Wert auf Tragbarkeit, All-in-One-Kinosound oder zugängliche Smart-Funktionen legt.Informationen zu AurzenAurzen ist ein weltweit führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie und hat sich der Entwicklung hochwertiger, benutzerfreundlicher Unterhaltungslösungen für den modernen Lebensstil verschrieben. Durch die Kombination von modernster Optiktechnik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design liefert Aurzen Produkte, die jedes Raum mit einem Großbild-Erlebnis bereichern. Das Unternehmen war Vorreiter bei der Entwicklung des weltweit ersten wirklich tragbaren Dreifach-Klappprojektors ZIP, dessen Designs mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet wurden, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, der G-Mark Award und der IDEA Award.Weitere Informationen finden Sie unter www.aurzen.com.