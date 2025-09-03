© Foto: SOPA Images - Sipa USAMorgan Stanley traut QXO ein Kursplus von 65 Prozent zu. Der US-Baustoffhändler setzt auf aggressive Übernahmen, starke Margen und US-Reshoring - Analysten sehen die Aktie als nächste Wachstumsstory.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des Baustoffhändlers QXO mit einem Kursziel von 35 US-Dollar zum Kauf empfohlen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von fast 65 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 21,13 US-Dollar am Dienstag. Analyst Christopher Snyder verweist auf die besondere Marktstellung von QXO: Der US-Markt für industrielle Distribution hat ein Volumen von rund 800 Milliarden US-Dollar, ist aber extrem zersplittert. Kein Anbieter hält bislang mehr als wenige Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
