VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-02
|NL0009272749
|3790000.000
|338284298.06
|89.2571
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-02
|NL0009272756
|232000.000
|20771548.81
|89.5325
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-02
|NL0009272772
|513000.000
|36703322.90
|71.5464
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-02
|NL0009272780
|360000.000
|29514067.79
|81.9835
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-02
|NL0009690239
|7910404.000
|295988252.81
|37.4176
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-02
|NL0009690247
|2518390.000
|42943200.42
|17.0518
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-02
|NL0009690254
|2426537.000
|30071126.23
|12.3926
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-02
|NL0010273801
|2681000.000
|51092985.95
|19.0574
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-02
|NL0010731816
|778000.000
|63366131.86
|81.4475
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-02
|NL0011683594
|69700000.000
|3061969942.45
|43.9307
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-02
|NL0010408704
|29203010.000
|1000598156.87
|34.2635
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-02
|NL0009272764
|328000.000
|20258658.39
|61.7642
© 2025 PR Newswire