Die Aktie von Kontron steht seit Anfang August unter Abgabedruck und hat gegenüber den Höchstständen von 29 € inzwischen fast -17% eingebüßt. Doch nun wurde eine neue Partnerschaft verkündet. Sorgt diese auch an der Börse für neuen Schwung? Mächtiger Partner im Boot Der österreichische IT-Spezialist macht gemeinsame Sache mit niemand Geringerem als dem US-Konzern Qualcomm. Zusammen mit dem Chipriesen wird Kontron in Zukunft ein hochmodernes 5G-Modem
