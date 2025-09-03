DJ Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie deutlich verbessert

DOW JONES--Die Stimmung in der Automobilbranche hat sich im August zum zweiten Mal in Folge deutlich verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte auf minus 15,5 Punkte von minus 23,0 im Juli. Allerdings bleibt er deutlich im negativen Bereich. "Den positiven Entwicklungen bei der Elektromobilität stehen die schwierigen Aussichten im Handel mit den USA gegenüber", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Die Unternehmen der deutschen Autoindustrie bewerteten im August vor allem ihre Geschäftslage als merklich besser. Der Indikator stieg auf minus 16,9 Punkte von minus 26,8 im Vormonat. "Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erreichte im ersten Halbjahr 2025 neue Höchstwerte, und dies scheint sich fortzusetzen: Die Unternehmen sind mit ihrem Auftragsbestand im August deutlich zufriedener als noch im Vormonat - wenngleich auch dieser sich weiter im negativen Bereich befindet", erklärte das Ifo-Institut.

Insgesamt sieht die Branche den nächsten Monaten weniger pessimistisch entgegen. Die Geschäftserwartungen verbesserten sich im August auf minus 14,1 Punkte von minus 19,2 im Juli. "Ein Grund dafür könnten die deutlich gestiegenen Aufträge aus der Eurozone im ersten Halbjahr 2025 sein", hieß es vom Ifo-Institut. "Diese machen fast ein Drittel aller Exporte der deutschen Autoindustrie aus."

Demgegenüber stehe allerdings die Einigung im Zollstreit mit den USA von Ende Juli. "Angesichts der Bedeutung des US-Marktes für die deutschen Automobilhersteller und -zulieferer sind auch die ausgehandelten Zölle von 15 Prozent noch schmerzhaft", sagte Wölfl. Ein Indikator dafür seien die Exporterwartungen, die im August mit minus 8,8 Punkten wieder etwas schlechter ausfielen als im Vormonat mit minus 5,1 Punkten.

September 03, 2025

