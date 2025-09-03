Sonne und Wind liefern genug Strom - die Kunst ist, ihn intelligent zu speichern und zu nutzen. KI könnte das schon heute steuern. Warum bleibt dieses Potenzial noch ungenutzt? Es ist 2045, der Weltuntergang ist ausgeblieben. Keine dystopischen Staubstürme, keine Gaskraftwerk-Landschaften - stattdessen: vollelektrifizierte Städte, grün und blühend. Flirrende Solarmodule auf jedem Dach, Hausfassaden aus Algenbeton, leises Surren autonomer Elektroautos, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
