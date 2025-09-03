© Foto: Richard Drew - APSteigende Renditen, ein Tech-Selloff und wachsende Schuldenangst: An der Wall Street brodelt es. Anleger flüchten in Gold. Die US-Börsen haben am Dienstag unter steigenden Renditen am Anleihemarkt und deutlichen Verlusten bei Technologiewerten nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,55 Prozent auf 45.295 Punkte und entfernte sich damit von seinem jüngsten Rekordhoch. Der S&P 500 verlor 0,69 Prozent auf 6.416 Zähler, der Nasdaq 100 gab 0,79 Prozent auf 23.231 Punkte nach. Bereits am Freitag hatten die Indizes schwächer geschlossen, am Montag war die Wall Street wegen des Labor Day feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Auslöser der neuen Abwärtsbewegung waren die Sorgen über die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE