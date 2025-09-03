The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2025
ISIN Name
DE000CZ40KZ0 COBA MTH S.P10 15/25
DE000A19NS93 VONOVIA SE 17/25 MTN
CH0116306868 ZUERCHER KT.BK 10-25
US931427AW86 WALGALLIANCE 24/29
US83587W3043 SOS LTD A SP.ADR NEW/150
US24422EWJ45 JOHN DEERE C 22/25 MTN
XS2545263399 CARLSB.BREW. 22/25 MTN
US548661EK91 LOWE'S COS 22/25
DE000NLB30S2 NORDLB 22/25
XS2526860965 EAST JP.RAIL 22/25 MTN
US24422EXC82 JOHN DEERE C 23/25 MTN
DE000HLB50W4 LB.HESS.THR.CARRARA09B/23
DE000HLB50V6 LB.HESS.THR.CARRARA09A/23
XS2676816940 NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
DE000DK0JTX5 DEKA HPF MTN R2106
XS2227862583 ABQ FINANCE 20/25 MTN
XS2337060607 CCEP FIN.IE 21/25
XS2226677982 EIB 20/25 FLR
XS2528155893 BCO SABADELL 22/26 FLR
XS2526835694 RAIF.BK INTL 22/25 MTN
US500630DT27 KOREA DEV.BK 22/25
XS1960218508 AMTD GROUP 19/25 MTN
DE000DK01NW3 DEKA DL FESTZINS 21/25
DE000LB1QBZ2 LBBW STUFENZINS 18/25
DE000A1YCQG5 STADT HAMBURG LSA A.6/15
XS1872363558 LANDWIRT.R.BK 18/25LS MTN
DE000HLB1AJ4 LB.HESS.-THR.IS.15/25
DE000HLB2L90 LB.HESS.-THR.IS.17/25
CA68333ZAK36 ONTARIO PROV 20/25
GB00BTHH2R79 TREASURY STK 2025
XS1676952481 SSE PLC 17/25 MTN
DE000HLB4EE1 LB.HESS.THR.CARRARA03X/17
XS1992928116 BP CAP.MKTS 19/25 MTN
