Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 910497 | ISIN: AT0000808209 | Ticker-Symbol: SWU
Stuttgart
03.09.25 | 07:43
36,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.09.2025 08:33 Uhr
159 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Klagenfurt (pta000/03.09.2025/08:00 UTC+2) - SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.sw-umwelttechnik.com/downloads Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 
           Bahnstraße 89 
           9021 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +43 463 321 09 0 
E-Mail:        Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com 
Website:       www.sw-umwelttechnik.com 
ISIN(s):       AT0000808209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756879200477 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.