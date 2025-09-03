DJ PTA-AFR: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Klagenfurt (pta000/03.09.2025/08:00 UTC+2) - SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.sw-umwelttechnik.com/downloads Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Bahnstraße 89 9021 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +43 463 321 09 0 E-Mail: Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com Website: www.sw-umwelttechnik.com ISIN(s): AT0000808209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756879200477 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)