Die US-Regierung ist mit ihrem Versuch gescheitert, Google zu zerschlagen. Richter Amit Mehta entschied in Washington, dass der Konzern weder seinen Browser Chrome noch das Betriebssystem Android abgeben muss. Die Forderungen der Regierung seien überzogen. Die Klage war bereits 2020 während der Amtszeit von Donald Trump eingereicht worden. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet reagiert mit einem satten KurssprungGanz ohne Auflagen bleibt Google aber nicht: Exklusive Verträge, die die Verbreitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär