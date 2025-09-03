DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HSBC HLDGS 05/32 US404280AF65 03.09.2025 HZE/EOT
HSBC HLDGS 06/36 US404280AG49 03.09.2025 HZE/EOT
HSBC HLDGS 08/38 US404280AJ87 03.09.2025 HZE/EOT
