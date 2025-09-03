Das lang erwartete Urteil im Kartellprozess gegen Google ist gefallen. Die vom US-Justizministerium geforderte Zerschlagung des Suchmaschinenbetreibers bleibt allerdings aus. Eine Erleichterung für den Konzern. Google aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien hat im bisher größten Kartellverfahren seit zwei Jahrzehnten eine empfindliche Niederlage vermieden. Richter Amit Mehta vom Bezirksgericht in Washington, D.C. entschied, dass das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n