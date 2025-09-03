Wien (ots) -Der dritte Wechselweise MenoDay versammelt das Who ist Who der internationalen Meno-Szene in Wien.Der Wechselweise MenoDay geht am 19. Oktober 2025 im Palais Niederösterreich in Wien in die dritte Runde. Das größte Wechseljahre-Event im deutschsprachigen Raum vereint Gesundheitswissen, Lifestyle und lebendigen Austausch und erwartet rund 700 Besucherinnen.Ziel ist es, die Wechseljahre tabulos erlebbar zu machen und Frauen in der Lebensmitte mit fundierten Informationen, aktiven Gesundheitsangeboten und Beratung auf Augenhöhe zu unterstützen.Programm-Highlights 2025:- Keynote: Ärztin und Bestseller-Autorin Dr. Yael Adler- Generationen-Gespräch "Hormonforschung im Wandel" mit Prof. DDr. Johannes Huber und Prof. Priv.-Doz. Dr. Johannes Ott- Keynote "Hellwach um 3 Uhr früh?" von Schlafforscherin Dr. Christine Blume- Interview "Megatrend Longevity" mit Dr. Christian Matthai- Verleihung des MenoAward 2025- Zahlreiche Workshops- Begleitende Gesundheits- und PartnerausstellungMenoAwardMit dem MenoAward, der von Veranstalterin und Wechselweise-Gründern Dr. Veronika Pelikan überreicht wird, werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für Frauengesundheit, Aufklärung und den Abbau von Tabus einsetzen. Zu den bisherigen Preisträger:innen zählen die Gynäkologin und Medizin-Influencerin Dr. Judith Bildau sowie der Hormonexperte Prof. DDr. Johannes Huber.Der MenoDay setzt ein starkes Zeichen für Meno-Positivity, Aufklärung und den offenen Umgang mit einem Lebensthema, das jede Frau betrifft.Tickets & Infos: www.wechselweise.net/menodayÜberWechselweise.netDas Online-Portalwechselweise.netist das führende Online-Medium für die Wechseljahre im deutschsprachigen Raum. Gegründet 2021 von der österreichischen Journalistin Dr. Veronika Pelikan, verfolgt es das Ziel, die Wechseljahre zu enttabuisieren und Gesundheitswissen zu vermitteln. Mit einer Mischung aus Information, Beratung und Lifestyle erreicht das Portal aktuell rund 100.000 Leserinnen pro Monat.Der Wechselweise MenoDay fand erstmals 2023 in Wien statt und hat sich seither als erstes Lifestyle- und Gesundheitsevent für Frauen 40+ im DACH-Raum etabliert.Wechselweise MenoDayDatum: 19.10.2025Art: Konferenzen und TagungenOrt: Palais NiederösterreichHerrengasse 131010 WienÖsterreichURL: https://www.wechselweise.net/menodayFotos Zur Bildergalerie (https://we.tl/t-WpgtGA4AiI)Pressekontakt:com.on communicationsElisabeth MuthTelefon: +43 664 82 10 551E-Mail: e.muth@comon.co.atOriginal-Content von: Wechselweise Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180757/6109694