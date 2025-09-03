DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf erneut niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.20 Uhr 7 Ticks niedriger bei 128,79 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,86, das -tief bei 128,7 Prozent. Umgesetzt wurden rund 13.000 Kontrakte.

"Mit dem Unterschreiten der 21-Tagelinie und 129er Zone bleibt der Bund-Future technisch angeschlagen", heißt es bei der Helaba. Unterstützungen längen nun bei 128,64, 128,40 und um 128,00 Prozent. "Sorgen vor steigenden Staatsverschuldungen und ein zu erwartendes, hohes Volumen an Primärmarktemissionen brachten die internationalen Rentenmärkte unter Druck", so das Haus.

September 03, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)

