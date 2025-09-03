Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 03
[03.09.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2941599081
|17,658,828.00
|EUR
|0
|179,719,057.80
|10.1773
|Fund: Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2941599248
|1,227,577.00
|USD
|0
|12,595,799.34
|10.2607
|Fund: Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,424,129.64
|10.1448
|Fund:Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2994520851
|10,933,864.00
|USD
|0
|112,055,859.30
|10.2485
|Fund:Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2994520935
|626,875.00
|USD
|0
|6,370,771.18
|10.1627
|Fund:Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,038.22
|10.1615
|Fund:Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,615.38
|10.1046
|Fund:Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,492.55
|10.0331
