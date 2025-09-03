DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORVIA 19/27 XS2081474046 04.09.2025 HZE/EOT
FORVIA 21/27 XS2405483301 04.09.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORVIA 19/27 XS2081474046 04.09.2025 HZE/EOT
FORVIA 21/27 XS2405483301 04.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard