Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, September 03
[03.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,447,219.80
|9.7837
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,074,225.45
|98.2809
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,018,266.60
|111.2479
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,428,560.91
|121.1327
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,144,915.97
|117.6286
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,985,216.21
|110.5936
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,736,917.87
|99.2128
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,475,393.23
|11.3534
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|0
|5,176,685.40
|10.0969
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,040,706.98
|10.681
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|620,907.05
|10.9554
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,126,824.42
|10.5815
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,229,596,735.41
|111.7815
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,204,057.04
|11.7201
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000YMBL844
|2,101,066.00
|USD
|0
|21,450,620.53
|10.2094
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|466,100.79
|10.3578
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,489,173.45
|10.0684
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,351.89
|10.0603
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,109,232.08
|10.0181
