AH T's langjährige Partnerschaft mit INNOTEC ENERGY für den polnischen Markt führt zu ersten Planungs- und Genehmigungsaufträgen



03.09.2025 / 09:13 CET/CEST

Bonn / Eindhoven, 03. September 2025 - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT", ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat mit INNOTEC ENERGY Sp. zo.o. (INNOTEC ENERGY) seinem langjährigen Vertriebspartner in Polen einen weiteren Meilenstein erreicht. Gemeinsam mit INNOTEC ENERGY wird AHT in Polen vor allem Anlagen zur Heißgaserzeugung sowie Biomassekraftwerke aufbauen.

Die langjährige Partnerschaft mündet nun in konkrete Projekte. INNOTEC ENERGY hat bereits drei Planung und Genehmigungsaufträge gesichert, die zu der Genehmigung und Umsetzung der Projekte führen. Bei zwei weiteren Projekten wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Die UVP ist der Grundstein für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln. Entsprechende Anträge laufen.

"Die Zusammenarbeit mit INNOTEC ENERGY ermöglicht unseren Eintritt in den attraktiven polnischen Markt, da wir nun von einem lokalen Unternehmen vor Ort unterstützt werden. Wir sehen in Polen ein sehr großes Kundeninteresse an unserer Technologie. Aufgrund der fortgeschrittenen Planungen und Genehmigungsplanungen sind wir zuversichtlich, noch in diesem Jahr die ersten verbindlichen Aufträge zu erhalten und damit den Markthochlauf in Polen zu starten", erklärt Gero Ferges, CEO der A.H.T. Syngas Technology N. V.

In Polen steht ebenfalls die CO2-Reduzierung im Fokus, da auch dort der Markt den EU-Vorgaben unterliegt bzw. folgen muss. Unternehmen, die ihre CO2 Emissionen reduzieren, erhalten attraktive Fördermittel für die Umsetzungen der Maßnahmen zum Ersatz von Erdgas. "Wir freuen uns darauf, mit unserem Partner INNOTEC ENERGY, an den über 40 in Anfrage befindlichen

Sowohl diese, als auch weitere Projekte bedürfen einer Vorfinanzierung, so dass AHT nunmehr zügig mögliche Finanzierungsmöglichkeiten eruieren wird. Für diese Vorhaben sowie für weitere geplante Aktivitäten - etwa den Einstieg in das Contracting-Geschäft - wird AHT das Interesse bei potenziellen Investoren abfragen, dieses Wachstum zu unterstützen.





