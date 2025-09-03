Im ersten Halbjahr 2025 haben die vdp-Banken Immobiliendarlehen im Wert von 70,1 Mrd. Euro ausgegeben. Das bedeutet ein Plus von 17%. Zu dieser positiven Entwicklung hat insbesondere die Vergabe von Darlehen für den Bau und Erwerb von Wohnimmobilien beigetragen, wie der Verband mitteilt. Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 Immobiliendarlehen im Wert von 70,1 Mrd. Euro vergeben. Das Immobilienfinanzierungsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact