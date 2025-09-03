Das ist wenig im Vergleich mit 13,4 Mill. Erwerbspersonen, die bis 2039 als Babyboomer in Rente gehen werden! Denn wie die Bundesstatistiker heute morgen mitteilten, entspricht diese Zahl rd. 31 % aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt 2024 zur Verfügung standen. Fest steht bereits, dass jüngere Altersgruppen die älteren zahlenmäßig nicht ersetzen werden. Grundsätzlich ist die Erwerbstätigkeit älterer Menschen seit 2014 deutlich gestiegen, und inzwischen bemüht sich die Politik, Beschäftigte auch über den Zeitpunkt des Renteneintritts im Erwerbsleben zu halten. Fakt ist aber auch: Das tun die wenigsten, sobald sie 67 Jahre geworden sind.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



