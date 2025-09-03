EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Personalie

BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum Executive Vice President BRAINBiocatalysts für den Bereich Enzymprodukte



03.09.2025 / 09:30 CET/CEST

BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum Executive Vice President BRAINBiocatalysts für den Bereich Enzymprodukte ZWINGENBERG, Deutschland, 3. September 2025 - Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter integrierter Lösungen für die Biologisierung der Industrie, hat Johan Jansén-Storbacka mit Wirkung zum 1. September 2025 zum Executive Vice President BRAINBiocatalysts für den Bereich Enzymprodukte ernannt. Er tritt die Nachfolge von Rod Sears-Black an, der am 1. Januar 2025 in den Ruhestand getreten ist. In der Zwischenzeit hatte Adriaan Moelker, CEO von BRAIN Biotech, diese Position vorübergehend übernommen und wird sich nun wieder ganz der Leitung der BRAIN Biotech Unternehmensgruppe widmen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Biotechnologie bringt Jansén-Storbacka umfangreiches Fachwissen zu Enzym-Anwendungen mit, u.a. in den Bereichen industrielle Prozesse, Tiernahrung und Haushaltspflege. Er erwarb einen M.Sc. in Ingenieurwesen und Management sowie einen MBA. Als Executive Vice President wird er ein Team von rund 140 Mitarbeitenden leiten und die Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie die Produktionsstätten in Kontinentaleuropa und den USA verwalten. In seiner neuen Rolle wird er außerdem die Strategie der BRAIN Biotech Gruppe vorantreiben, um das Enzym- und Fermentationsgeschäft zu stärken und eine engere Integration der Forschungs- und Produktionsaktivitäten innerhalb des Unternehmens sicherzustellen. Adriaan Moelker, CEO von BRAIN Biotech, erklärt: "Johans umfassender Branchenhintergrund wird von großem Wert sein, da wir weiterhin eine Vielzahl unterschiedlicher Endmärkte bedienen. Seine umfangreiche internationale Erfahrung in Verbindung mit seinen bewährten Führungsqualitäten machen ihn zu einer hervorragenden Besetzung für das Enzymprodukte-Geschäft von BRAINBiocatalysts." +++ Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle, PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com Kontakt Investor Relations Martina Schuster, Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com Über BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com . Die BRAIN Biotech Gruppe in den sozialen Medien und im Internet: BRAIN Biotech Gruppe Web: www.brain-biotech-group.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/brainbiotech Threads: https://www.threads.net/@brainbiotechag Bluesky: https://bsky.app/profile/brain-biotech-group.com X: https://x.com/BRAINbiotech Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS33HJqku674X22UQ8QIsyg Biocatalysts Ltd (Produktion, Vertrieb) Website: https://www.biocatalysts.com/ LinkedIn: Biocatalysts Ltd on LinkedIn / BRAIN-Biocatalysts Life Science Solutions on LinkedIn BRAIN Biotech Zwingenberg (Technologies & Services) Website: www.brain-biotech.com LinkedIn: BRAIN Biotech Technologies & Services AnalyticonDiscovery (Forschung & Entwicklung) Web: https://ac-discovery.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/analyticon-discovery/ Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.



