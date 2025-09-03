Lübeck (ots) -Null Zucker, 100 Prozent Geschmack: Ab sofort steht in allen Peter Pane Restaurants die brandneue Flaschentomate ZERO auf den Tischen, der Ketchup ohne Zusatz von Zucker. Damit setzt die Burgerkette einmal mehr einen Standard, der weit über den von traditioneller Systemgastronomie hinausgeht und erfüllt Burgerfans einen langgehegten Wunsch. Volle Frucht, null Zucker - und kein Cent extra.In dieser Flasche stecken keine halben Sachen: 100 g Tomaten pro 100 g Ketchup. Dazu nur wenige weitere Zutaten wie Wasser, ein Spritzer Essig und ausgewählte Gewürze. Kein zugesetzter Zucker, keine Spielchen. Das Ergebnis ist ein intensiv-fruchtiger Geschmack, der perfekt zu knusprigen Fritten und saftigen Burgern passt.Beliebtes Zero-Angebot wächst - für Zero Aufpreis"Unsere Zero-Durstlöscher sind seit langem erfolgreich, weil viele Menschen Genuss ohne zugesetzten Zucker möchten. Mit der Flaschentomate ZERO erfüllen wir nun einen weiteren großen Wunsch", sagt Patrick Junge, Gründer von Peter Pane. Nach den Zero-Durstlöschern, den hausgemachten Limonaden ohne Zuckersatz, ist der neue Ketchup der nächste Impuls in Richtung bewusster Ernährung. Ein kleiner Klecks mit großem Geschmack, der Gästen unbeschwerten Genuss ohne Kompromisse ermöglicht. Und das ohne Extra-Bestellung und ohne Mehrkosten, ganz einfach gratis als Neuzugang bei den beliebten Tischsoßen im Restaurant.Innovation, die schmecktOb vegetarisch, vegan oder klassisch - das breite Angebot von Peter Pane macht es Gästen leicht, ihr Lieblingsgericht zu genießen. Die neue Flaschentomate ZERO ergänzt diese Vielfalt perfekt. Sie ist geschmacklich stark, optisch ein Genuss und ab sofort in allen Restaurants erhältlich. Ein Wohlfühlfaktor, der direkt auf den Tischen landet - und in den Herzen der Gäste. Mit diesem Schritt setzt Peter Pane einmal mehr einen Maßstab in der Systemgastronomie.Über Peter PaneLeckeres Essen und ausgezeichnete Cocktails, dazu ein breites Angebot für Veganer, Vegetarier und Kinder: Die Burgerkette Peter Pane wächst seit ihrer Gründung 2016 mit einem kompromisslos guten Angebot, das die Zukunft gleich mitdenkt. Heute arbeiten mehr als 2.000 engagierte Teammitglieder an über 57 Standorten an diesem Erfolg. Bis zum Jahr 2028 sollen es 70 Standorte werden. Aus ihren Gewinnen finanziert die Burger-Kette, die unter der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH in Lübeck firmiert, verschiedene Herzensangelegenheiten. Mit "Peter schützt" setzt sich die Burgerkette für regionale Herkunft und einen hohen fleischlosen Anteil des kulinarischen Angebots ein. Mit "Peter pflanzt" werden insgesamt 1.000 Hektar Mischwald gepflegt und aufgeforstet, jährlich kommen mindestens 150.000 Bäume dazu; daneben wurden 600.000 Quadratmeter Blumenwiese geschaffen, und die Fläche wächst jedes Jahr. "Peter hilft" unterstützt mit Spenden Projekte für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126374/6109767