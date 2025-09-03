Singapur (ots/PRNewswire) -Der Fonds soll bis Juni 2026 mit 225 Millionen Dollar abgeschlossen werden.Venturi Partners, ein führender Wachstumsfonds für Verbraucher, gab den ersten Abschluss seines zweiten Fonds in Höhe von 150 Millionen Dollar bekannt. Dieser Meilenstein, der von bestehenden und neuen Investoren unterstützt wird, markiert eine starke Dynamik in Richtung des Gesamtziels von Venturi: $225 Millionen.Aufbauend auf dem Erfolg von Fund I wird Fund II auf bahnbrechende, zweckorientierte Marken in Indien und Südostasien setzen, die in der Lage sind, von strukturellem Rückenwind wie steigenden Verbraucherausgaben und günstigen demografischen Entwicklungen zu profitieren. Der Fund II wird Erstinvestitionen in Höhe von 15-40 Mio. USD in 10 Unternehmen aus wachstumsstarken Konsumsektoren tätigen. Neben dem Hauptfonds können die Anleger auch im Verhältnis 1:1 mitinvestieren.Diese Investitionsstrategie wird durch Venturis ausgeprägten Wertschöpfungsansatz gestärkt, der in der engen Zusammenarbeit mit den Gründern und der aktiven Beteiligung auf Vorstandsebene liegt, indem das Team seine tiefgreifende operative Branchenexpertise nutzt.Nicholas Cator, Founder & Managing Partner of Venturi Partners, kommentierte: "Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Investoren und begrüßen unsere neuen Partner. Diese starke Resonanz bestätigt unsere Investitionsthese und die Stärke unseres einzigartigen Teams, das wir in den letzten fünf Jahren aufgebaut haben."Rishika Chandan, Managing Partner von Venturi Partners, kommentierte: "Inmitten der globalen Volatilität entwickelt sich Indien weiterhin zu einem starken Wachstumsmarkt, der eine überzeugende langfristige Investitionsmöglichkeit bietet, die gut zu unserer Strategie passt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer praktischen Erfahrung im operativen Geschäft hohe Renditen erzielen werden.Erfolgsbilanz von Fund IIm Juni 2022 schloss Venturi Partners seinen ersten Fonds mit 180 Mio. USD, hinter dem prominente Familien in Europa und Asien stehen, darunter Frédéric de Mévius (AB InBev-Familie) und Ackermans & van Haaren, eine börsennotierte belgische Investmentgesellschaft. Das Portfolio des Fund I umfasst Livspace, Country Delight, Believe, Pickup Coffee, Dali, K-12 Techno Services und JQR und wird demnächst durch eine achte Investition abgeschlossen.Über Venturi Partners:Venturi Partners ist eine verbraucherorientierte Wachstumsfinanzierungsplattform, die in Series B-D Unternehmen in Indien und Südostasien investiert. Venturi wurde 2020 gegründet und unterstützt verbraucherorientierte und zweckgerichtete Marken durch die Kombination von strategischem Kapital mit operativer Exzellenz und hilft ihnen, nachhaltig und profitabel zu skalieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.venturi.partnersLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2762083/image_5010522_5114303_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2762086/Venturi_Team_Photos_2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/venturi-partners-kundigt-den-ersten-abschluss-des-fund-ii-in-hohe-von-150-millionen-dollar-an-und-starkt-damit-seine-strategie-in-wachstumsstarke-verbrauchermarken-in-indien-und-sudostasien-zu-investieren-302544484.htmlPressekontakt:Adfactors PR,Namrata Sharma,Singapur,namrata.sharma@adfactorspr.com,+6581383034; Mouli Bose,Indien: mouli.bose@adfactorspr.com,+918902414700Original-Content von: Venturi Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180758/6109774