Die LenioBio GmbH gab heute eine strategische Partnerschaft mit AffinityAI bekannt, einem dänischen Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich des KI-gesteuerten Proteindesigns leistet. Diese Zusammenarbeit kombiniert die proprietäre zellfreie Proteinexpressionsplattform ALiCE® von LenioBio mit der fortschrittlichen Design-Engine Designerbodies von AffinityAI, um die Entdeckung und Optimierung von De-novo-Proteinen erheblich zu beschleunigen.Durch die Integration von KI-gesteuertem Proteindesign mit zellfreier Expression mit hohem Durchsatz schließt die Partnerschaft die traditionelle Lücke zwischen Labor und Produktion, sodass Design-, Test- und Feedback-Zyklen innerhalb von Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können. Die rechnergestützte Pipeline von AffinityAI generiert und verfeinert schnell neue Proteinsequenzen, während die ALiCE®-Plattform von LenioBio eine sofortige Expression und skalierbare Produktion ohne die Einschränkungen lebender Zellen ermöglicht. Diese Synergie ermöglicht ein schnelleres Screening, eine iterative Optimierung und die Expression selbst der anspruchsvollsten Proteine."Wir haben die zellfreie Proteinexpression neu erfunden, um das Potenzial des KI-gesteuerten Proteindesigns voll auszuschöpfen", sagt André Goerke, CEO von LenioBio. "ALiCE® kombiniert die Offenheit und Flexibilität eines zellfreien Systems mit der Skalierbarkeit zellbasierter Plattformen. Zusammen mit AffinityAI können wir Forschungszyklen beschleunigen und präzise entwickelte Proteintherapeutika viel schneller zur Entwicklung bringen."AffinityAI ist auf das In-silico-Design von hochaffinen, stabil bindenden Proteinen namens Designerbodies spezialisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antikörpern werden Designerbodies mit vordefinierten Bindungsstellen entwickelt und bieten somit eine überlegene Präzision und Kontrolle. Diese Entwürfe werden mithilfe von ALiCE® schnell geprüft und optimiert, wodurch eine automatisierte Pipeline mit hohem Durchsatz für Proteinprodukte der nächsten Generation für die Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinische Forschung entsteht."Das ALiCE®-System von LenioBio ergänzt unseren KI-basierten Ansatz perfekt", sagte Timothy P. Jenkins, PhD, Leiter der Datenwissenschaft und außerordentlicher Professor an der DTU Bioengineering sowie CEO von AffinityAI."Gemeinsam können wir Designerbodies schneller, mit höherem Durchsatz und größerer Präzision als je zuvor liefern."Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Beschleunigung der Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika, indem modernstes KI-Design mit skalierbarer, zellfreier Expressionstechnologie kombiniert wirdInformationen zu LenioBioDie LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016 in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr unter www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.Informationen zu AffinityAIAffinityAI ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf KI-gestütztes Proteindesign spezialisiert hat. Seine proprietären Designerbodies sind vollständig synthetische, kleine Proteine, die so konstruiert sind, dass sie spezifisch an ausgewählte Epitope auf Zielproteinen binden. Designerbodies werden deutlich schneller als herkömmliche Antikörper-Entdeckungsmethoden entwickelt und geliefert und finden breite Anwendung in der Arzneimittelentwicklung, Diagnostik und biomedizinischen Forschung. AffinityAI hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und arbeitet an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, um die nächste Generation therapeutischer Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter affinityai.dk.