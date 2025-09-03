Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-NewsAm Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756867351999367Eine Luftwaffenstaffel überflog den Tian'anmen-Platz und begleitete die Flaggen der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern formierte die Zahlen "8" und "0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges. Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften "Gerechtigkeit siegt", "Frieden siegt" und "Das Volk siegt".Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie, Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression teilgenommen haben.Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische Unterstützungsangriffe durchführen können.Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige "Trio" des Anti-UAV-Systems der VBA bilden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763400/image_5052246_18332836.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vorbeimarsch-der-militarparade-beginnt-mit-fahnenabordnung-uber-tiananmen-platz-302544817.htmlPressekontakt:Jing Xi xijing@cctv.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/6109771