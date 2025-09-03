Wien (www.anleihencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen am gestrigen Dienstag mit Verlusten aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Unter Druck seien die Märkte einmal mehr wegen der zähen Inflation geraten, welche die Anleiherenditen in die Höhe getrieben habe. Demnach sei diese in der Eurozone im August gegenüber dem Vormonat von 2,0% auf 2,1% gestiegen und damit höher ausgefallen als von Ökonomen im Schnitt erwartet (2,0%). Die Kernrate habe unverändert bei 2,3% gelegen und damit die Erwartungen getroffen. Rendite-unterstützend wirke sich aber auch die Sorge um die wachsenden Staatsschulden aus. Welch einen Belastungsfaktor diese darstellen könnten, sehe man am Beispiel Frankreich, wo sich Regierungschef Bayrou am 8. September einer Vertrauensfrage stellen wolle. ...

