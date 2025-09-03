© Foto: MichaelVi - stock.adobe.comDie USA entziehen TSMC das Exportprivileg für China. Betroffen sind vor allem Maschinenexporte, doch die Aktie hält sich bislang stabil.Die US-Regierung hat dem taiwanischen Chiphersteller TSMC den Status der beschleunigten Ausfuhrgenehmigung für US-amerikanische Chipfertigungsanlagen nach China entzogen. Das Unternehmen teilte mit, dass der sogenannte "validated end user"-Status zum 31. Dezember ausläuft. Ab diesem Zeitpunkt benötigt TSMC für alle Lieferungen in sein Werk im chinesischen Nanjing eine Exportlizenz. Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA die gleichen Vergünstigungen für die südkoreanischen Konzerne SK Hynix und Samsung gestrichen. Hintergrund des Schritts …Den vollständigen Artikel lesen ...
