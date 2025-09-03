Bocholt (ots) -Mit dem neuen Backroad entwickelt ROSE Bikes sein erfolgreichstes Gravelbike konsequent weiter. Die Kombination aus Innovation, Funktionalität und Vielseitigkeit hebt das Bike in eine neue Generation, die den Adventure-Bereich der Marke nachhaltig prägt. Herzstück der Neuentwicklung ist ein integrierter Stauraum im Unterrohr. Dort findet serienmäßig die Tool Bag Platz - gut geschützt und jederzeit zugänglich. Im Stauraum lässt sich eine Powerbank montieren, mit der elektronische Geräte über den USB-C Port am Lenker geladen werden können. Das vereinfacht die Energieversorgung und Organisation auf langen Touren.Mehr Abenteuer, mehr Möglichkeiten - Das Backroad bietet bis zu 53 Millimeter Reifenfreiheit, 18 Befestigungspunkte am Rahmen sowie passgenaue, mit Fidlock-System fixierte Rahmen- und Oberrohrtaschen. Die Rahmentasche ist bei allen Carbon Modellen im Lieferumfangenthalten. Damit eröffnet ROSE flexible Optionen - vom minimalistischen Setup bis zur vollausgestatteten Bikepacking-Tour."Jedes Feature und jedes Detail des neuen Backroad wurde sorgfältig durchdacht, umfassend getestet und präzise aufeinander abgestimmt - mit dem Ziel, ein Rad zu schaffen, das ganz neue Abenteuer auf zwei Rädern ermöglicht.", sagt Jonas Fischer, Brand Manager Adventure.Mit der "Unsupported"-Variante stellt ROSE ein Modell vor, das maximale Unabhängigkeit ermöglicht. Nabendynamo (SON 29 S), integrierter Pufferakku (Busch & Müller Powerbank mit Gleichrichter), Power-Switch (Supernova) und Lichtanlage (Supernova M99 Scheinwerfer und TL3 Mini Rücklicht) machen das Bike unabhängig von externen Stromquellen - ein entscheidender Vorteil auf langen Abenteuern und nächtlichen Fahrten. Zudem können alle anderen Modelle im Nachgang problemlos auf die Unsupported-Variante aufgerüstet werden: Die nötigen Leitungen sind bereits in jeder Version vorverlegt.Die Carbon Modelle starten bei 9,1 Kilogramm Gewicht und werden mit mechanischen oder elektronischen Schaltgruppen von Shimano und SRAM angeboten. Die Aluminium Modelle verfügen über denselben Stauraum im Unterrohr und den integrierten USB-C-Port. Zudem sind bei den Backroad AL alle Leitungen vorverlegt, so dass sowohl eine handelsübliche Powerbank, als auch Dynamo und Licht nachgerüstet werden können. Angeboten werden sie mit mechanischen 1-fach- oder 2-fach-Schaltungen von Shimano und SRAM. Das Backroad AL EQ richtet sich besonders an Alltags- und Reiseorientierte und kommt serienmäßig mit Schutzblechen, Lichtanlage und Nabendynamo-Laufradsatz.Das Backroad markiert seit Jahren die Speerspitze im Adventure-Bereich der Marke - und wird mit der neuen Generation zu einem noch vielseitigeren Begleiter für Abenteuer auf und abseits der Straße.Weitere Informationen zu den neuen Modellen sowie umfangreiches Bildmaterial befinden sich hier zum Download. (https://datahub.ac1.rose.de/s/TRTMj2Qbq98Zk9T)Pressekontakt:Jonas FischerBrand Manager Adventurejonas.fischer@rosebikes.comOriginal-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102534/6109795