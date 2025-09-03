DJ INDEXÄNDERUNG/Strabag und Porr steigen in Wiener Leitindex ATX auf
DOW JONES--Im Zuge der halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes hat das Indexkomitee eine Änderung der Zusammensetzung des Leitindex ATX beschlossen. Die Aktien von Strabag und Porr werden in den 20 Werte umfassenden Index aufgenommen, Platz machen müssen dafür Telekom Austria und Mayr-Melnhof Karton. Die Änderungen werden per 22. September wirksam, wie die Wiener Börse mitteilte.
