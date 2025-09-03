Unter der Leitung von Alejandro Bethlen startet WeightWatchers in die nächste Wachstums- und Innovationsphase und baut dabei aufüber 50 Jahre internationale Markterfahrung

NEW YORK, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW) ("WeightWatchers" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende, wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement i, gab heute bekannt, dass Alejandro Bethlen mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President International ernannt wurde. In dieser Funktion wird Bethlen die Geschäfte von WeightWatchers außerhalb der USA leiten und das internationale Wachstum sowie die Innovation im gesamten globalen Tätigkeitsbereich des Unternehmens ausbauen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Expansion von Unternehmen in den Bereichen Consumer, E-Commerce und Online-Marktplätzen wird Bethlen entscheidend dazu beitragen, die Führungsposition von WeightWatchers im Bereich Gewicht und Gesundheit zu festigen.

"Dank seiner internationalen Erfahrung und seiner Führungsqualitäten im kaufmännischen Bereich ist Alejandro bestens aufgestellt, unser Wachstum außerhalb der USA voranzutreiben", erklärte Tara Comonte, CEO von WeightWatchers. "Aufbauend auf über 50 Jahren internationaler Präsenz von WeightWatchers und einer globalen Community von Millionen Mitgliedern wird er helfen unsere Reichweite mit wissenschaftlich fundierten Lösungen zu erweitern, die kulturell relevant und motivierend sind.

WeightWatchers ist die einzige Weigh Health Plattform mit globaler Reichweite. Sie unterstützt Millionen von Mitgliedern weltweit mit einem umfassenden Angebot aus digitalen Tools, Community-Support sowie ausgewählten Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen. Das Unternehmen bietet seine wissenschaftlich fundierten Programme weltweitsowohl digital als auch vor Ort an - begleitet von engagierten Coaches und regionalen Teams. Im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens wird Bethlen globale Initiativen und Innovationen weiterentwickeln, den Zugang zu den ganzheitlichen Lösungen von WeightWatchers erweitern und deren Nutzen für Mitglieder weltweit steigern.

Bethlen wechselt von Zooplus SE, Europas größter Online-Plattform für Heimtierbedarf, zu WeightWatchers. Als Chief Merchandising Officer verantwortete er bei Zooplus SE Lieferantenverhandlungen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro und gestaltete maßgeblich das Wachstum in 30 Ländern. Zuvor leitete er als CEO The Bouqs Company, eine der führenden US-amerikanischen D2C-E-Commerce-Marken für frische Blumen und Pflanzen. Zu Beginn seiner Karriere war Bethlen fast ein Jahrzehnt lang in leitenden Positionen bei Amazon in Europa und den USA tätig, unter anderem als General Manager von Amazon Flex International. Er begann seine Karriere im Markenmanagement bei Procter & Gamble.

"Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung zu WeightWatchers zu kommen. Die Marke verfügt über eine nachweisliche Erfolgsgeschichte darin, Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Ich sehe hier enormes Potenzial, um auf dieser Grundlage global aufzubauen", so Bethlen. "Ich freue mich darauf, mit dem kompetenten Team von WeightWatchers zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir unsere internationale Reichweite stärken und unsere wissenschaftlich fundierten Lösungen weltweit noch mehr Menschen zugänglich machen."

Bethlen tritt WeightWatchers in einer Phase bei, in der das Unternehmen neuen Schwung gewinnt und gezielt in Führungstalente in der gesamten Organisation investiert. In den letzten Monaten hat das Unternehmen sein Führungsteam um Führungskräfte wie Dr. Kim Boyd (Chief Medical Officer), Uta Knablein (Chief Product Officer) und Julie Rice (Chief Experience Officer) erweitert. Darüber hinaus wurden eine Reihe weiterer Führungspositionen in Schlüsselbereichen besetzt. Zusätzlich erhält der WeightWatchers-Vorstand Verstärkung durch Mike Mason, eine erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen. In dem erweiterten Team vereinen sich umfassende Expertise und gemeinsames Engagement mit einem klaren Ziel:, die Transformation des Unternehmens zu gestalten und weltweit nachhaltigen Mehrwert für Mitgliedern zu bieten.

ÜBER WEIGHTWATCHERS

WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in allen Bereichen der Gewichtsabnahme, der wissenschaftliche Ansätze und Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weightwatchers.com/de .

