Viele Klicks, aber keine Steuern? Auch für Influencerinnen und Influencer gilt die Einkommensteuerpflicht - der Übergang ins Unternehmertum kann fließend sein. Hessens Steuerfahnder haben die Influencer-Szene im Blick. Es seien bereits 75 Betriebsprüferinnen und -prüfer gesondert geschult, die in den Finanzämtern das Thema federführend bearbeiten, erklärte das Finanzministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n