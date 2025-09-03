DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien auf wackligem Erholungskurs

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten können sich die Kurse am Mittwoch zur Eröffnung etwas erholen. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 23.550 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 5.312 Punkte an. Händler sprechen von einem Stabilisierungsansatz auf wackligen Beinen. Am Anleihemarkt geht es überwiegend seitwärts mit den Kursen nach den jüngsten Rücksetzern. Der Euro gibt nach der Schwäche am Vortag noch etwas weiter nach auf 1,1625 Dollar.

"Die Entscheidung fällt erst in den USA", so ein Marktteilnehmer. "Dort haben die Anleger in diesem Jahr bisher jeden Rücksetzer zum Kauf genutzt", sagt er. Sollte das auch dieses Mal der Fall sein, dürfte sich die Erholung in Europa schnell ausweiten. "Negativ wäre aber, wenn das so genannte Buy-the-Dips-Verhalten von einem Sell-the-Peaks-Verhalten abgelöst wird", sagt er.

Die Gefahr besteht, denn für eine durchgreifende Erholung sei auch ein Ende des Renditeanstiegs am langen Ende nötig, zumindest eine Pause, heißt es am Markt. Die Renditen 30-jähriger Bundesanleihen liegt erstmals seit dem Jahr 2011 bei mehr als 3,40 Prozent, am Morgen steigt sie noch etwas weiter auf 3,42 Prozent. In Großbritannien bringen 30-jährige Staatsanleihen jetzt eine Rendite von 5,71 Prozent. So hoch war sie zuletzt 1998. Und in Japan die 30-Jahres-Rendite mit 3,26 Prozent so hoch wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung 1999.

"Die steigenden Renditen werden jetzt auch an den Aktienmärkten immer stärker und immer kritischer wahrgenommen", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Und mit den gestiegenen Risiken werden die hohen Bewertungen stärker und kritischer hinterfragt", ergänzt er. "Der Renditeanstieg macht Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiv, und zum anderen treibt er die Finanzierungskosten der Unternehmen in die Höhe", warnt ein weiterer Marktteilnehmer. Von daher gebe es einen doppelten negativen Hebel.

Auf Branchenebene erholt sich der Stoxx-Index der Technologietitel um 0,7 Prozent. Auch die Indizes der Autotitel und der Pharmawerte legen zu. Dagegen verliert der Index der Versicherer weitere 1,2 Prozent und auch der Index der zinsempfindlichen Immobilienaktien gibt nach dem starken Rücksetzer am Vortag noch etwas weiter nach. Munich Re verbilligen sich um 1,2 Prozent und Vonovia um 0,2 Prozent.

Bei den Einzeltiteln profitieren Adidas mit einem Plus von 2,8 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Jefferies. Sie führen damit den DAX an.

Lufthansa verlieren 3,2 Prozent. Auf den Kurs drückt, dass das Unternehmen eine potenziell gewinnverwässernde Wandelanleihe über 600 Millionen Euro begeben will. Daneben droht wieder einmal ein Streik der Piloten.

Entscheidungen zu DAX-Familie am Abend

Am Abend wird über die Zusammensetzungen der Indizes der DAX-Familie entschieden. Eine Frage ist, ob Porsche AG (+0,1%) den Klassenerhalt geschafft haben. Die Chancen sind mit der Rally in den letzten August-Handelstagen zumindest gestiegen. Sollte er gelungen sein, würde Scout24 (-0,6%) leer ausgehen. Dann würden nur Gea (+0,1%) Sartorius (+0,9%) im DAX verdrängen.

Auch in der zweiten und dritten Reihe zeichnen sich Veränderungen ab. Aufgrund der zurückliegenden Schwäche von Evotec (unverändert) könnten Fielmann (-0,4%) deren Platz im MDAX einnehmen. Im TecDAX könnten PVA Tepla (+8,8%) Formycon (+0,4%) verdrängen, und im SDAX steht die Rückkehr von 1&1 (-2%) bevor. PVA Tepla profitieren zunächst abver vor allem von positiven Analystenstudien mit höheren Kurszielen nach dem Kapitalmarkttag am Dienstag.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.312,18 +0,4% 21,14 +9,6% Stoxx-50 4.523,39 +0,3% 13,46 +5,9% DAX 23.550,22 +0,3% 62,89 +20,7% MDAX 29.619,65 +0,1% 15,01 +19,0% TecDAX 3.654,96 +0,6% 20,62 +9,4% SDAX 16.553,14 +0,7% 108,26 +23,2% CAC 7.682,51 +0,4% 28,26 +4,4% SMI 12.124,70 +0,3% 36,34 +5,0% ATX 4.597,23 +0,1% 4,58 +26,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1616 -0,2% 1,1642 1,1658 +13,1% EUR/JPY 173,06 +0,2% 172,72 172,79 +5,8% EUR/CHF 0,9364 -0,0% 0,9366 0,9362 -0,1% EUR/GBP 0,8702 +0,1% 0,8693 0,8710 +4,5% USD/JPY 148,98 +0,4% 148,36 148,22 -6,4% GBP/USD 1,3350 -0,3% 1,3393 1,3385 +8,3% USD/CNY 7,1150 +0,1% 7,1091 7,1111 -1,4% USD/CNH 7,1473 +0,1% 7,1380 7,1403 -2,7% AUS/USD 0,6509 -0,1% 0,6518 0,6517 +5,9% Bitcoin/USD 110.774,05 -0,4% 111.194,15 111.471,45 +13,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,34 65,59 -0,4% -0,25 -8,3% Brent/ICE 68,87 69,14 -0,4% -0,27 -7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.530,80 3.530,15 +0,0% 0,65 +32,5% Silber 40,72 40,93 -0,5% -0,20 +42,8% Platin 1.196,19 1.208,53 -1,0% -12,34 +36,9% Kupfer 4,56 4,57 -0,3% -0,01 +10,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

