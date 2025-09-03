© Foto: Mundl Richard - CTKDer tschechische Rüstungskonzern CSG prüft einen Börsengang, der ihn zum ernsthaften Rivalen von Rheinmetall und General Dynamics machen könnte.Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG), im Besitz des 33-jährigen Unternehmers Michal Strnad, erwägt einen Börsengang. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag, dass es sich in einer frühen Phase der Prüfung möglicher strategischer Optionen befindet - darunter auch ein IPO. Ein solcher Schritt könnte CSG auf eine Bewertung zwischen 23 und 40 Milliarden Euro heben, abhängig von Marktumfeld und Finanzkennzahlen. Explosion beim Auftragseingang seit Ukraine-Krieg Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 verzeichnet CSG …Den vollständigen Artikel lesen ...
