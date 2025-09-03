Das OLG Düsseldorf bestätigte Maßnahmen der BaFin im Wirecard-Skandal: Weder das Leerverkaufsverbot noch die Strafanzeige gegen Financial Times-Journalisten waren Pflichtverletzungen. Die Schadenersatzklage einer Aktionärin wegen Kursverlust scheiterte. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat in der vergangenen Woche entschieden, dass eine Wirecard-Aktionärin keinen Schadensersatzanspruch wegen Amtspflichtverletzung gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin habe. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact