Monatskommentar Haas Invest4 Innovation - August 2025 Rechtliche Hinweise Dieser Monatskommentar stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass der Autor in den Fonds investiert ist, wodurch Interessenskonflikte entstehen können. Der Fonds zeichnet sich durch niedrige Gebühren, eine auf transparenten Modellen basierende Strategie und eine vollständige Offenlegung des Portfolios aus, was durch diesen monatlichen Bericht unterstützt wird. Performance im August 2025 Nach einer zweimonatigen Seitwärtsphase hat der Haas Invest4 Innovation Fonds im August 2025 eine starke Outperformance erzielt. Traditionell ist der August an den Börsen oft schwach, doch der Fonds erzielte erstmals in seiner Geschichte eine positive Performance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
