Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldet einen weiteren Auftrag: Im Nordosten Baden-Württembergs liefert der Windkraft-Spezialist sieben Turbinen für den neuen Windpark Öhringen-Karlsfurtebene. Für die Nordex Aktie unterstreicht das Projekt die starke Position im deutschen Heimatmarkt. 33,6 MW-Leistung für Öhringen Der Auftrag stammt vom Projektentwickler ABO Energy und umfasst sieben Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Nabenhöhe von 164 Metern. Errichtungsbeginn ist im Herbst 2026, die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2027 erfolgen.Zusätzlich beinhaltet der Vertrag einen 20-Jahres-Premium-Servicevertrag, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
