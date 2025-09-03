40 USD: höchster Monatsschlusskurs seit 2011!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Silberpreis. Dieser verzeichnete jüngst den höchsten Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2011 und liegt nun bei über 40$ pro Unze. Das Plus beläuft sich somit seit Jahresbeginn auf über 40 Prozent. Die charttechnischen Signale stehen aufgrund einer doppelten Untertassenformation weiterhin gut. Die seit Corona bestehende mittelfristige Untertassenformation projiziert ein Kursziel von 42$, welches bereits nicht mehr weit entfernt ist. Anhand der langfristigen Untertassenformation der letzten 13 Jahre lässt sich übergeordnet ein höheres Kursziel von etwa 48$ berechnen, welches nicht weit entfernt vom Allzeithoch 2011 liegt. Dieses notierte bei 49,51$. Auch die Saisonalität deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin, da das Edelmetall in der zweiten Jahreshälfte im Durchschnitt seit Beginn des Jahrtausends prozentual positiv performte. Als relevante Unterstützung dienen die alten Hochs an der 35$ Marke, welche für weitere Kursanstiege nicht unterschritten werden sollte. Dieses Kursniveau dient demnach als ein potenzielles Stop-Level, um angefallene Gewinne vor einer Korrektur zu schützen.



Quelle: HSBC









